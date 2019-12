Por su parte, el intendente municipal Ariel Sujarchuk señaló: “Necesitamos comprometernos a dialogar siempre, a entendernos más allá de nuestros pensamientos e ideales, ya que, en cada decisión que tomemos, está en juego el futuro de nuestro pueblo escobarense. Por eso, es nuestra responsabilidad trabajar en conjunto con todos los sectores, para poder delinear las mejores propuestas para nuestro pueblo. Les deseo el mejor año legislativo, impulsando proyectos que eleven la calidad de vida de todos los vecinos de nuestro partido. Como desde el primer día de mi mandato, me comprometo en seguir trabajando de manera articulada, escuchando a todos y generando consensos de mayoría que consoliden la transformación de nuestro municipio”.

“Quiero agradecer a mi familia y a las concejalas y los concejales que integran este Concejo por haberme dado esta responsabilidad. Gracias a la militancia del Frente de Todos y, en particular, a los compañeros del Frente Renovador, mi partido político, que a nivel nacional conduce Sergio Massa y que en el orden local está incondicionalmente alineado con el intendente Ariel Sujarchuk. Por último, quiero reconocer públicamente al compañero Pablo Ramos por la gran gestión que llevó adelante al frente de este cuerpo. Tomamos la posta con todas las ganas y con la vocación de aprender todos los días. En este Concejo Deliberante hay paridad de género tanto en las comisiones internas de trabajo como en la mesa directiva, que está integrada por representantes de los tres principales partidos políticos”, culminó.