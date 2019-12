“Hoy es el segundo día más importante de mi vida política, después de aquel 9 de diciembre del año 2015, donde juré por primera vez como intendente y me comprometí a trabajar con mucha fuerza para llevar adelante un cambio profundo y estructural en nuestra ciudad”, afirmó Grindetti, y agregó: “Pasaron cuatro años y decimos con orgullo que Lanús cambió, y ese cambio lo hicimos juntos, conducción política, vecinos, esta casa y todos los trabajadores municipales”.

