Los heridos, dos de ellos de gravedad, son hombres mayores de edad y fueron derivados por el SAME al Hospital Erill.

A raíz de un accidente de un ascensor tipo montacargas que ocasionó cinco heridos con politraumatismos varios, la Municipalidad clausuró la obra de un edificio en construcción ubicado en colectora este y la ex Ruta 9, en Belén de Escobar.