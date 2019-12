Ocurrió este domingo por la noche, según dan cuenta los vecinos del barrio El Pilar. Sería un enfrentamiento más de tantos entre bandas narco que se disputan el territorio en Ituzaingó. “La Policía no hace nada, y los delincuentes hasta se adueñaron de la plaza”, denuncian en redes.

This site is protected by wp-copyrightpro.com