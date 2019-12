Por último, Lucas comentó: “Este año en el taller el pase muy bien, hice muchos amigos, somos como una familia. Lo que más me gusta son las clases de cocina. Hoy la pasamos bien con Luis Andreotti, compartimos el almuerzo y nos divertimos”.

Los chicos del Taller Protegido también opinaron acerca del programa. Por ejemplo, Gloria dijo: “Me gusta mucho el taller, hoy tuvimos el cierre y nos divertimos mucho”. Su compañera Celeste agregó: “La pasamos muy bien, compartimos muchas actividades, bailamos y hacemos deporte. Me pone muy feliz que Luis Andreotti nos visite, es una persona muy importante para mí”.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, explicó: “Hoy realizamos el cierre del año con todos los chicos del Taller Protegido, estuvimos entregando medallas, diplomas y distinciones, pero todos se llevaron un regalo. El ex intendente nos vino a saludar y compartió el almuerzo con todos los chicos. Ellos lo quieren mucho y la pasaron muy bien”.

En esta oportunidad, el ex intendente Luis Andreotti, junto al secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; y la subsecretaria de Educación, Mariana Miola, encabezaron el cierre de las actividades del año junto a los jóvenes que participan del programa municipal.