“Estos dos centros de atención primaria son los que concentran más consultas, por eso, era importante renovar el equipamiento para realizar esta práctica de diagnóstico por imágenes. Si bien, no es algo netamente del primer nivel de atención, nos ayuda a descomprimir la demanda en nuestros tres hospitales municipales”, contó el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio.

This site is protected by wp-copyrightpro.com