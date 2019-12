“Esto es una continuidad. Somos un mismo equipo. Sabemos que la responsabilidad es mayor, pero nos tenemos mucha confianza. La época y el trabajo presentan una gran dificultad, pero la enfrentamos con mucha alegría”, enfatizó. Y ante la consulta sobre la impronta personal que pueda darle al gobierno comunal, remarcó que “cada uno acomoda el asiento de conductor a su altura”, pero reiteró que “ya soy parte de la gestión”. “Quizás no tenga tanto para adaptar o cambiar, pero seguramente haya algunas cuestiones que podrán ser diferentes”, indicó.

En diálogo con la prensa, el ya intendente de San Martín expresó: “Hoy asumo una gran responsabilidad. Hasta acá venía con muchas responsabilidades en la gestión, pero ante la salida de Gabriel Katopodis, que va a asumir un rol muy importante a nivel nacional, me toca hacerme cargo del gobierno, y el desafío es mantener el nivel de actividad y calidad que tuvieron estos ocho años”.