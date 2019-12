Kicillof subrayó los problemas productivos que atraviesa la provincia de Buenos Aires: “Le vamos a dar muchísima importancia a la cuestión productiva, nuestra fuerza política no está asociada al modelo financiero, sino al modelo productivo que genera trabajo genuino”. En esa línea anunció que el futuro ministro de Producción, Augusto Costa, “desarrollará medidas específicas para las pymes para cortar la hemorragia que está viviendo el sistema productivo”.

