En su discurso, Valenzuela agradeció a vecinos y vecinas de Tres de Febrero que lo votaron y aseguró que escuchará a quienes no lo hicieron para mejorar. Además, puso énfasis en que esta nueva gestión no sólo continuará las obras, sino que también buscará fortalecer el aspecto laboral. “Elegimos seguir haciendo, seguir mejorando, y eso vamos a hacer desde hoy mismo. Vamos a dar todo para que Tres de Febrero siga avanzando”, expresó.

This site is protected by wp-copyrightpro.com