La jornada contó con la presencia del intendente electo, Lucas Ghi; el ex intendente municipal de Morón, Martín Sabbatella; la diputada macional Mónica Macha; la diputada provincial Marisol Merkel; el director del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci; y el presidente del Partido Justicialista local, Jorge D´ Andrea.

El flamante titular del Legislativo, tras sentarse en el estrado, expresó: “Aunque tengamos pensamientos distintos con aquellos que hoy dejan el gobierno, no pueden convertirnos en enemigos, tenemos que respetarnos y construir mayorías en el disenso. Construir en las diferencias, que es la única manera de resolver las problemáticas de todas y todos”.