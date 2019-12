Al frente del distrito quedará, como intendente interino, Fernando Moreira, lo que entendió “será una continuidad” de un modelo de gestión. “Somos un equipo de trabajo, así que no habrá grandes sorpresas. Vamos a trabajar todos los días como lo venimos haciendo desde el 2011. Queremos profundizar el camino que iniciamos hace ocho años”, cerró.

“Vamos a seguir buscando consensos todos los días. Cuando tuvimos mayoría y cuando no la tuvimos trabajamos de la misma manera, siempre dialogando con todos, porque todas las fuerzas tienen algo para aportar”, remarcó.

La jornada comenzó con el tradicional juramento. Por el Frente de Todos asumieron, Fernando Moreira, Romina Gassman, Damián Bermúdez, Carolina Pedelacq, Lauro Grande, Graciela Fernández y Sergio González, que renovó su mandato. Juraron por Juntos por el Cambio, Javier Fernández, Ricardo Magnano e Ignacio do Rego; y Verónica Dalmon y Emma Rosano, quienes renovaron sus bancas.