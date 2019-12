“Este es un sueño colectivo que estamos haciendo realidad. Se trata de un lugar único en el partido de Escobar porque aquí se podrán realizar muchísimas actividades deportivas y recreativas y también cocinar y pasar un lindo día en familia. Si bien este espacio existía, se encontraba deteriorado y no estaba abierto a toda la comunidad. Entonces, junto a sus autoridades, decidimos hacer un acuerdo para ponerlo en valor y a disposición de todos los ciudadanos del partido”, expresó el jefe comunal.

This site is protected by wp-copyrightpro.com