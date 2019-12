Finalizado el acto y en dialogo con los medios, Andreotti afirmó que “hay que acabar con lo que nos divide, achicar las diferencias, terminar con la grieta requiere de lugares de encuentro y San Fernando es muestra de eso”. Con respetó a la política municipal, el mandatario dijo que seguirán teniendo “una mirada integradora de la obra pública, como en el programa ‘San Fernando sin barreras’, ya que no hay nada más integrador que ocuparse de nuestros vecinos”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com