El sábado, Osvaldo Cáffaro juró por cuarta vez como intendente de Zárate ante un Teatro Coliseo colmado. Antes, juraron los nuevos concejales, los consejeros escolares y se eligió a Ariel Ríos como presidente del Legislativo.

En un nuevo aniversario de la vuelta a la democracia, también se realizó un sentido reconocimiento a intendentes, presidentes del Honorable Concejo Deliberante, presidentes del Consejo Escolar, legisladores provinciales y nacionales con mandato cumplido.

En su discurso, el intendente Cáffaro agradeció a su familia, a sus compañeros, a las distintas expresiones políticas partidarias, a todos los intendentes de la democracia, a los concejales, a los legisladores, a las instituciones y a la comunidad de Zárate y Lima. Recordó también a aquellos intendentes que lo antecedieron en la función ejecutiva y a quienes fueron referentes en su formación política y remarcó la importancia de saber sumar, no tener odio, entender que el que piensa distinto no es el enemigo y que hay que gobernar para todos, porque la política pasa por la construcción, por entender al otro y la importancia que tiene el otro en la vida.

“Tuvimos que aceptar ese desafío, trasformar una ciudad que estaba pensada para 50 mil habitantes a una ciudad para 120 mil habitantes, que nos integre a todos. El trabajo en todos estos años de democracia fue haber tratado de incluir e incorporar a todos aquellos vecinos que no tenían posibilidades de tener el acceso a la infraestructura y el equipamiento mínimo”, señaló el jefe comunal.

“Realmente estos cuatro años han sido muy difíciles, pero también hemos podido convivir, dialogar, y Zárate ha seguido avanzando. Y eso lo debo realmente al acompañamiento que he tenido en el Concejo Deliberante. Se debe construir en una sociedad democrática en la diversidad”, agregó.

“Tenemos que gobernar para todos, piensen como piensen. La ciudad somos todos, porque por encima de las diferencias tiene que haber alguna coincidencia, algún punto de encuentro. Por encima de cada una de las ideologías están nuestros hijos, nuestras escuelas, nuestros hospitales, los espacios públicos, eso es lo que está por encima. Y esa es la línea que vamos a seguir teniendo estos cuatro años de gobierno”, continuó Cáffaro.

“Por delante tenemos un desafío aún mayor. A esta democracia hay que ponerle e inundarla de participación popular. Necesitamos cada vez más participación popular, en la sociedad de fomento, en el club, en las distintas entidades intermedias, no sirve solamente votar cada dos años”, añadió. Y completó: “Vamos a seguir gobernando para todos, vamos a seguir haciendo cambios en la ciudad como nunca antes, pero sepan que estos cambios no los puede hacer el intendente solo, el logro más importante de todos estos años ha sido generar vínculos positivos. Esta es la forma de construir la ciudad. La ciudad es de todos y va a seguir siendo de todos. Mientras tengamos un zarateño, un limeño que no tenga infraestructura vamos a seguir poniendo todo el esfuerzo para que la tenga”.

Por otra parte, se entregaron 37 placas en reconocimiento y homenaje a ex presidentes del Consejo Escolar, ex presidentes del Concejo Deliberante, ex legisladores nacionales y provinciales y ex intendentes.

También, juraron los nuevos consejeros escolares, Mariana Vargas, Adriana Zárate y Néstor Pires por la lista del Frente de Todos.

Luego, se dio inicio a la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante, donde asumieron los 10 nuevos concejales que cumplirán su mandato hasta el año 2023, Lilian Burroni, Olga Cerato, Ariel Ríos, Micaela Morán, Javier Yagode y Marcelo Torres, por el Frente de Todos; Natalia Blanco Marcelo Pastore, Walter Unrein y Silvina Bustos, por Juntos por el Cambio.

Ariel Ríos, fue elegido nuevamente como presidente del Concejo Deliberante. Como vicepresidente primero los concejales eligieron a Ana Allemann, mientras que la segunda vicepresidencia quedó en manos de Alberto Bugatto.

Por otro lado, fue aprobado el pase a licencia de Micaela Morán para ejercer como diputada provincial, cuya banca será ocupada por Mauricio González; y es aprobado el pedido de licencia de la concejal electa Lilian Burroni, que será reemplazada por Tania Caputo.

Estuvieron presentes el diputado nacional Abel Furlán, miembros de las diferentes fuerzas de seguridad, ex autoridades homenajeadas, familiares de las mismas, funcionarios del Departamento Ejecutivo y vecinos, entre otros.