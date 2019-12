A su vez, como complemento a los saberes técnicos, se orientó sobre la formación de habilidades que son fundamentales para avanzar en la búsqueda de empleo, tales como charlas sobre primer trabajo, procesos de postulación y características del mercado IT, talleres sobre armado de CV, sitios web de búsqueda laboral, entre otros.

La iniciativa gratuita fue coordinada entre el Municipio y Telecom durante cuatro meses, en el Centro Universitario Tigre. Estuvo orientada a capacitar a alumnos, de entre 18 a 32 años, en desarrollares web PHP y habilidades técnicas para acercarlos al mundo del empleo IT.