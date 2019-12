El #6D se propuso en simultáneo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para que los líderes mundiales tomen medidas concretas con respecto a dicha problemática. De esta forma, se incentivó a los ciudadanos de todo el mundo a movilizarse como humanidad en la cadena de acciones climáticas más grande de la historia: reforestando y restaurando ecosistemas, produciendo energía limpia, reduciendo, reutilizando y reciclando, transformando sistemas productivos, declarando la emergencia climática, difundiendo la campaña, etc.

