“Lo que más me gustó fue jugar al básquet y que hice nuevos amigos. Voy a continuar en la colonia de vacaciones en este campo de deportes”, completó, Renzo Vera, de 8 años.

Tras participar de uno de los juegos de cierre, Emanuel Ruiz de 12 años, de Boulogne, comentó: “Me encantó venir este año, jugamos, nos divertimos y nos enseñaron a comer bien y de manera sana. Empecé a tomar agua y ahora me gusta la sopa”.

Acerca del abordaje psicológico, Carla Polifo contó que no sólo se trabajó con los chicos sino también con los padres, en relación a qué lugar ocupa la alimentación, cómo son los límites, y la conciencia de la enfermedad. Además, en el caso de ser necesario, tuvieron un tratamiento por consultorios externos.

La nutricionista y coordinadora del programa, María Victoria Azpiazu explicó que se hicieron juegos didácticos con contenidos de alimentación saludable. De esta forma, los chicos aprendieron y lograron hacer cambios en sus comportamientos alimentarios y estilo de vida. “La idea no es prohibir o ponerlos a dieta, sino enseñarles a comer”, afirmó la especialista.