Entre los concejales, Ivana Amante, de Cambiemos, dijo: “El desafío que tenemos como sociedad es construir algo nuevo con la transversalidad, que no tenga que ver con grietas, contributivo, plural, y entre todos. Desde muy chica comulgo con la bandera del radicalismo que abrazo y defiendo con la militancia. Soy vicepresidenta del Comité Radical de San Fernando, participando en todas las gestiones de Desarrollo Social del partido. El radicalismo está pleno, vivo más que nunca, fuerte, decisivo; un radicalismo centenario y federal que tiene que ver con una construcción muy profunda. Buscamos ser una oposición responsable, transparente y sincera”.

Y el reelecto presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, opinó: “Contento primero, porque tenemos al Luis Andreotti a punto de culminar sus ocho años de un gran mandato, y es emocionante tener al mejor intendente de la historia. Estamos entre los mejores Municipios del país. Por otro lado, los diez concejales muy buenos que se fueron, saludar a los nuevos concejales, que tendrán nuestro acompañamiento y ayuda, para que trabajen fuertemente por el bienestar de los vecinos, y también porque me eligieron nuevamente presidente del Concejo, que es un honor y un orgullo. En todo este tiempo, uno trabajó por nuestra ciudad en son de progreso, generó consensos, escuchamos, trabajamos en conjunto, y eso rindió sus frutos, entonces, uno está agradecido porque sus pares lo eligen. Todo esto es emocionante, y aparte comenzar un nuevo gobierno municipal con Juan Andreotti acompañando por un equipo joven que tiene mucha experiencia nos genera mucha alegría”.

Y agregó: “Hasta ahora, el Concejo fue dinámico y nos acompañó muy bien, no retrasó los expedientes, y eso ayuda mucho a la tarea ejecutiva, porque la gente está esperando que la clase política gestione, y la buena gestión se hace a través de las ordenanzas que se votan aquí”. “Comenzamos la gestión a mucho ritmo, y terminamos del mismo modo, hubo una continuidad y eso es una alegría. Hicimos un trasvasamiento a gente joven que conoce a San Fernando y eso permitirá que siga mejorando la calidad de vida. Terminamos como iniciamos, con muchos proyectos y obras iniciadas, y quedando otras muchas en carpeta. Esperamos articular lo que no hemos podido hacer en estos ocho años con los gobiernos provincial y nacional, lo que le permitirá a San Fernando avanzar en calidad de vida de la población”, concluyó.