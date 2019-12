Por su parte, Juan Pablo Matas, director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario del distrito, dijo: “Es la primera competencia mountain bike, 100% organizada por nosotros, con la ayuda de los grupos de ciclistas del distrito (ACUMA). Estamos contentos porque hoy es un día de mucha familia y muchas bicis. La idea es generar nuevas alternativas para la gente que quizás no encontró aún su deporte; y darle desarrollo a esta actividad. Es importante que aquellos que aman esta disciplina se sientan incluidos dentro del Municipio”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com