Promediando la sesión, se aprobó, por unanimidad, un repudio al golpe de Estado en Bolivia; y se despidió a los ediles que ya no continuarán en el Concejo, Pablo Adamo, Mabel Camerota, Pablo ‘Pichi’ Cristani, Zulma Duette, Ramón Gómez, Héctor Lanza, Daniel Mollo y Gustavo Suárez. Tampoco continuará en el cuerpo Pardo López, quien solo ocupó la banca en esta sesión.

Juntos por el Cambio esta vez eligió la abstención, y desde esa bancada lamentaron el poco tiempo que tuvieron para analizar el presupuesto. “Lo recibimos 48 horas antes, y no pudimos evaluarlo ni contribuir con mejoras o aportes. Pero para no entorpecer la operatoria del Municipio, nos abstenemos”, explicó la concejal Verónica Dalmón.