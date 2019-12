En primer lugar, aparece como jefe de Gabinete el sanisidrense Santiago Cafiero. El ex concejal e integrante del grupo Callao se mostró siempre cerca del presidente electo durante la campaña. Fue subsecretario de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Buenos Aires; viceministro de Desarrollo Social; subsecretario de Políticas Sociales; y subsecretario de Modernización.

