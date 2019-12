“El Polo de Educación Superior nos permite que hoy sea posible esta iniciativa. La educación es uno de los ejes centrales para la creación del Polo Tecnológico de Escobar porque genera buena parte de sus recursos humanos. Otro aspecto fundamental de este sector industrial es su sustentabilidad, porque no genera contaminación ambiental. Fue una charla interesante, nos dieron ejemplos testigos de otras ciudades del país donde estas empresas son parte de experiencias similares. Como se dijo en la reunión, el aprendizaje más caro es aquel que hace pagar sus propios errores, y acá lo que hicimos, con la generosidad de todos, es darle forma a un proyecto común que comenzaremos a desarrollar durante los primeros meses del año próximo”, finalizó Sujarchuk.

La creación del Polo Tecnológico de Escobar tiene como objetivo fomentar la radicación de empresas de software y desarrollo científico, que trabajarán de manera articulada con las instituciones académicas para fortalecer y diversificar el tejido productivo, su competitividad, sus capacidades de innovación y la creación de empleos de calidad, contribuyendo al desarrollo socioeconómico no solo del distrito sino de toda la región.