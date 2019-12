Por último, la diputada Graciela Camaño dio su punto de vista sobre el informe realizado por la Universidad Católica Argentina que indica que el 40,8% de los argentinos es pobre. “Lo que plantea es que el 50% de la población está comprometida: Casi el 41% está en la pobreza y un 9%, en la indigencia. Dichos resultados se dan por la consecución de ocho años de desaciertos económicos que cruza los dos últimos gobiernos, y es un problema gravísimo que no pudimos resolver. De tres personas que entran en la pobreza, dos no salen. Los números son muy conmovedores”.

“Sos una persona joven, inteligente, capaz, mesurado, y tenés un gran futuro. No aflojes. Construí la política desde una idea clara de lo que pretende la sociedad. Vamos a seguir remando en dulce de leche por nuestras convicciones, en esta campaña pudimos interactuar con Germán (Pavone) en el mismo proyecto político y más allá de la política pudimos construir una amistad, sigamos remando juntos en lo que viene”, dijo la diputada nacional.