El presidente del Concejo Deliberante de San Miguel, Hugo Reverdito, se refirió a la posibilidad de que el nuevo gobierno kirchnerista discrimine a los municipios de otros signos políticos con el otorgamiento o no de obras públicas y otros financiamientos. Según el concejal, Joaquín de la Torre “tendrá un rol fundamental” en el nuevo gobierno de Jaime Méndez.

La del 27 de octubre en San Miguel “fue una gran victoria, el resultado del trabajo de mucho tiempo que viene desarrollando el equipo encabezado por Jaime Méndez”, sostuvo el concejal del espacio oficialista denominado Partido Justicialista – Cambiemos.

“Nos acompañó gente en zonas que nos fueron esquivas en anteriores elecciones, lo que nos pone muy contentos y nos genera una mayor responsabilidad a futuro”, explicó Reverdito.

Al respecto de las continas derrotas de Franco La Porta, y la desorganización y falta de conducción del espacio kirchnerista en el distrito, el concejal consideró que “se deberán dar un debate interno para ver qué es lo que quieren, porque algo la sociedad les está diciendo”.

“Tengo buena relación con todos ellos”, explicó el titular del Concejo, al momento que reconoció que varios de los dirigentes derrotados en lo local “ocuparán y se oxigenarán en cargos nacionales y provinciales”.

Joaquín de la Torre vuelve a la Intendencia para cumplir la legalidad del traspaso administrativo. Respecto de su peso en el nuevo gobierno de Jaime Méndez, Reverdito entiende que el ex ministro de Gobierno bonaerense “tendrá un rol fundamental, de consejero, de hombre de consulta, y de líder, quien nos va a estar marcando los aciertos y los errores”.

“A las personas que conocen profundamente la Provincia las tenemos que aprovechar, aunque Joaquín también merece descansar un poco”, opinó el edil.

“Este es un gran proyecto político, consolidado en todas las líneas, sin disputas por espacios de poder, y eso hace más fácil el trabajo”, sostuvo el hombre de los Metalúrgicos.

En cuanto a la gran cantidad de obras públicas que financió el gobierno nacional de Cambiemos, y la eventualidad de merma a partir del gobierno de Alberto Fernández, Reverdito considera que, si esto sucede no será “por discriminación, si no por una mala situación económica”.

“En San Miguel, Alberto Fernández y Axel Kicillof ganaron muy bien, no tendrían por qué condenar a los vecinos a tener menos obras”, finalizó.