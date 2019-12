Milagrosamente, los cuatro tripulantes de la aeronave resultaron ilesos y la casa sobre la que cayó estaba vacía, por lo que el accidente no terminó en tragedia.

Una avioneta que venía desde Porto Alegre, Brasil, se quedó sin combustible a metros del aeropuerto de San Fernando y terminó cayendo sobre el techo de una casa, aunque afortunadamente no hubo víctimas fatales.

El accidente se produjo pasadas las 23 de ayer a pocos metros del aeropuerto de ese distrito. La aeronave se quedó sin combustible y no pudo llegar a la pista. Los cuatro pasajeros sobrevivieron.