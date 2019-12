Finalmente cerró: “La gestión de Ducoté no nos deja más que un montón de globos de colores y falsas promesas. Nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que verdaderamente preocupan a los pilarenses y de trabajar para que cada derecho vuelva a ser una garantía”.

“Inaugurar la maternidad sin luz eléctrica, con un grupo electrógeno, es no pensar en los riesgos que pueden correr las madres y las familias que acuden ahí en busca de un lugar seguro”, advirtió. Y agregó: “Pero una vez más, nos encontramos con un Intendente que se preocupa más por el marketing que por resolver los verdaderos problemas que tienen los vecinos”.

La concejal electa, Lourdes Filgueira se refirió a la inauguración de la nueva Maternidad: “Es muy grave que Ducoté quiera seguir engañando a los pilarenses hasta su último día. Inaugurar una maternidad que no está lista solamente para sacarse una foto es de una irresponsabilidad enorme y nos preocupa”.