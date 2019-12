El chico tiene sídrome de Down, porta un pase para viajar en colectivo pero no lleva dinero y es probable que se haya subido a un transporte público. Su familia solicita que en caso de verlo se lo detenga y se de inmediato aviso al 911 o al 1150587195.

Buscan a un chico con síndrome de Down desaparecido en San Miguel