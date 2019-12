Marta Massimino, directora pedagógica de la fundación “Rio Pinturas” fue una de las distinguidas junto a Belén Rossi, de 27 años, que participa de esta organización no gubernamental, que es un centro de día para chicos y chicas de 18 años en adelante con talleres de cocina, carpintería, musicoterapia terapia ocupacional, entre otras actividades.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró ayer, el Municipio de San Isidro distinguió a organizaciones no gubernamentales que promueven la inclusión e integración social de las personas con discapacidad. El encuentro se realizó en el Teatro del Viejo Concejo.