“Tenemos planeado hacer la plaza de la zona del Canal; terminar el túnel de Martín Rodríguez; 4 o 5 plazas más, incluidas en los barrios Presidente Perón y San Martín; la finalización de la Costanera y sus accesos; y toda la parquización y los edificios municipales, como el área de Logística. Tenemos inversión en obras públicas, que si bien no es como el Hospital Municipal, que fue una inversión enorme, va principalmente a mantener todo lo que está hecho”, concluyó.

“Luego tratamos el presupuesto de más de 7600 millones de pesos, con un aumento en las áreas muy parejo. No hay un área que haya aumentado más que otra, porque el año pasado estaba programado lo de Salud, que aumentó mucho a partir del 2016, así que en 2020 Salud tiene una buena cantidad de presupuesto asignado, pero también el área de Cultura y Obras Públicas”, continuó Pablo Peredo.

“Hablamos de un Municipio que hace y mantiene todo lo que hace, porque el Hospital hay que mantenerlo, pagar los salarios, como se mantiene cada plaza que se hizo, como cada túnel terminado; a veces algunos manifiestan que hay que dejar de hacer cosas, y uno entiende que no. Si nosotros dejamos de hacer plazas o veredas, no se podrá caminar sin obstáculos por un centro comercial. Todos tenemos que contribuir con el costo de vivir en una ciudad, y en un sistema equitativo como el de San Fernando contribuye más el que más tiene, y menos el que menos tiene. Todo se discutió en un marco cordial, en una sesión de una hora y media”, remarcó.

Además, el legislador agregó: “Como a partir de 2016 la dolarización de las tarifas y el aumento de combustibles fue tan fuerte, no se puede prever -como antes- que la Fiscal Impositiva tenga aumentos programados en función a una inflación normal. Tenemos una inflación que este año llegará al 60%, entonces hace cuatro años que las ordenanzas Fiscales e Impositivas delegan al Departamento Ejecutivo la facultad para aumentar en función a los aumentos de servicios, dando también a los empleados municipales 40,5 % hasta noviembre”.

Y destacó: “Se aprobó en general por unanimidad, 33 a 0, votaron todos los contribuyentes y todos los concejales a favor, tanto la Fiscal como la Impositiva pero, en particular, Cambiemos no votó las tasas de Salud, por el servicio que presta el Hospital Municipal; ni las tasas Vial y de Gas. Con respecto a la delegación al Departamento Ejecutivo para el aumento de tasas, en este marco inflacionario tan grande a partir de 2016, siempre se le dejó esa facultad al intendente, pero nunca aumentó por sobre la inflación anual”.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Pablo Peredo, dio detalles de la asamblea: “Se aprobó la Fiscal e Impositiva que remitió al Departamento Ejecutivo, con la presencia de 15 mayores contribuyentes y 18 concejales presentes. Fue un interesante debate, hablaron los mayores contribuyentes del bloque de Cambiemos, haciendo siempre hincapié en que no quieren aumento de las tasas y que no se hagan más obras. Agradecemos al bloque de Cambiemos que nos acompañó en la ordenanza Fiscal e Impositiva y presupuesto, y al bloque Frente de Todos que como fue unificado a la elección, votaron juntos Frente Renovador y Unidad Ciudadana, como bloque”.