Su compañera Estela sostuvo: “Hace tres años que participo del programa y es algo bueno porque me hice muchos amigos y los profesores son estupendos. Este año vamos a actuar y bailar con distintas coreografías que preparamos, es muy lindo participar con mis amigos”.

Los protagonistas de la jornada también compartieron su sensación: “El programa Sumate es una familia más para mí, donde me encuentro con compañeros de risas y de reflexión con los que voy compartiendo más que un taller. Hoy vinimos a presentar una gran muestra de todo lo que trabajamos durante el año y la pasamos muy bien”.