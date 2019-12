Hernán Sabbatella será jefe de Gabinete; Diego Spina ocupará la Secretaría de Gobierno, puesto que ya ocupó durante las gestiones de Martín Sabbatella y Lucas Ghi; en la Secretaría G General estará Damián Aguilar; Mariana Fasciolo, ex subsecretaria de Comunicación Institucional del Municipio, ocupará la Secretaría Unidad Intendente; y Cecilia Gatta Castel será la futura secretaria de Economía y Finanzas.

