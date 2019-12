Por su parte, desde el mismo espacio, el concejal Carlos Castellano indicó: “Los vecinos de San Isidro quedaron expuestos a un tarifazo que puede superar el 80% anual. El ajuste de las tasas por inflación es injusto porque a los vecinos sus ingresos y salarios no se los aumentan por inflación. Este aumento disfraza un presupuesto de más de 17 mil millones que encubre un endeudamiento por mala gestión de más de 2500 millones de pesos”.

Asimismo, recordó que la propuesta remitida originalmente por el Ejecutivo al Concejo Deliberante establecía un aumento de 35% en enero, y de 80% más a lo largo del año, todos con carácter acumulativo. Así, se embarcaron en una campaña de juntada de firmas -y de la que participaron 9 mil vecinos- para rechazar lo que consideraban un impuestazo del 115%. “Tuvimos que alertar a los vecinos y presionar con una petición pública que juntó miles de firmas para frenar la locura de aumentar más de 115% el ABL en 2020, las firmas las trajimos a la sesión. Lo que se aprobó hoy no es 115%, puede ser aún peor”, opinó.

“Nuestra política es ayudar al vecino, para eso nos eligen, para que logremos las cosas que beneficien a nuestros vecinos. Hoy volvimos a consensuar que el ABL no aumente más que la inflación ni que los aumentos salariales de los trabajadores municipales”, agregó.