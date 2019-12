El Municipio realizó una gran jornada de actividades deportivas, recreativas y artísticas en la plaza céntrica del distrito con el apoyo de distintas secretarías e instituciones para conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. “Hay un compromiso importante del Municipio de seguir trabajando como estos ochos años y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y hoy se ve en la plaza con el trabajo de diferentes secretarías”, dijo el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de San Fernando organizó una jornada de actividades recreativas en la Plaza Mitre dirigidas a integrar a la comunidad a las personas con discapacidad, a través del acompañamiento de distintas secretarías. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo.

El secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, estuvo presente en la jornada en la Plaza Mitre y explicó: “Muy contentos de estar acompañando en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una gran jornada de actividades, como siempre el Municipio trabajando por la igualdad y la inclusión. Hoy estamos mostrando a la comunidad todas las actividades que hacemos en las diferentes áreas y dando cuenta que si todos ponemos un granito de arena se puede lograr mucha mayor igualdad”.

De la actividad participó el área de Discapacidad de la Secretaría de Educación y Deporte; el Centro de Día para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales, dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano; la Junta Interdisciplinaria Evaluadora de Discapacidad y el Consejo Escolar. Además, estuvieron presentes los alumnos del Taller Protegido, Padres TEA San Fernando y las Escuelas Especiales 501 y 502 y 503.

El coordinador del área de Discapacidad, Lisandro Kolodny, aseguró: “Hoy se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y desde las diferentes secretarías tomamos la decisión de hacerlo en un lugar público y emblemático como es la Plaza Mitre, con el objetivo de visibilizar todas las actividades que se realizan. Y aprovechamos a informarles a los vecinos que desde el 4 de diciembre abren las inscripciones a las Colonias de Verano, se puedan acercar a los polideportivos 5 y 8”.

Durante la mañana se realizaron actividades de danza, iniciación al deporte, atletismo, fútbol, un circuito de desensopercepción con bastón blanco y verde, para conocer y sensibilizar acerca del manejo de las personas con discapacidad en la vía pública. También se dispusieron distintos stands a cargo de personas con discapacidad y profesionales referentes para asesorar al vecino sobre distintas temáticas.

En cuanto a los shows, se presentó el grupo artístico estable del Centro de Día para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales, “Kumnaya”, junto al coro del Centro Cultural El Andén; la Escuela de Educación Especial 503 presentó su proyecto anual; y el grupo de baile folklórico “Raíces en movimiento” bailó una chacarera.

Al finalizar, los vecinos disfrutaron de la obra de teatro “Ojos que no ven” a cargo del grupo de alumnos el área de Discapacidad de la Secretaría de Educación y Deporte y se realizó una clase abierta de yoga para todos los presentes.

La coordinadora administrativa del Centro de Día para Adultos Ciegos y Disminuidos Visuales, María Laura Vicenti, destacó: “Hoy es un día de festejo, el Municipio siempre está presente trabajando con políticas de inclusión que ayudan a poder tener todas las actividades y nuestros dispositivos en discapacidad que hoy estamos mostrando en la plaza. Estamos en un momento mundial de transición entre el modelo rehabilitador y social y es muy importante deconstruir todo lo que traemos culturalmente”.

Los vecinos celebraron en familia un nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad y opinaron sobre la iniciativa. Por ejemplo, la vecina Nicolasa, de 92 años, dijo: “La estoy pasando muy bien, me encantan todas las actividades que hacen. A mí me gustan mucho las clases en la pileta, no quiero faltar nunca”. Denis, de Virreyes, agregó: “La estoy pasando muy bien, es un gusto venir a compartir con mis compañeros estas actividades en la plaza”.

Por su parte, la vecina Melani consideró: “La pasamos muy bien, para mí es un lujo compartir este día con mi amigos y profesores”. En tanto, el vecino Emanuel agregó: “Estoy más que feliz compartiendo un lindo momento con los chicos de distintas escuelas. Esto es único y la estamos pasando genial”.

Carlos Traverso concluyó: “Hay un compromiso importante del Municipio de seguir trabajando como estos ochos años y seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con los derechos de las personas con discapacidad y hoy se ve con el trabajo de las distintas secretarías. Invitamos a todos los vecinos a que se acerquen a los polideportivos, centros de salud y todas las áreas donde tenemos actividades para personas con discapacidad, los vamos a recibir con los brazos abiertos con distintas actividades”.

Estuvieron presentes en la jornada, funcionarios del Departamento Ejecutivo, concejales y consejeros escolares.