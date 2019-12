En el transcurso de la jornada, se presentó oficialmente un documento impreso que contiene la Convención para Personas con Discapacidad adaptada en lectura fácil. Se trata de un lenguaje sencillo para su correcto entendimiento y comprensión de los derechos. Esta convención incluye una Guía de Recursos Municipales, que tiene como objetivo informar a la comunidad sobre las herramientas que ofrece el Municipio de Tigre para cada derecho en particular.

