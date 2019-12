“Volvimos a recorrer su fábrica y nos alegró escucharlos hablar de una nueva esperanza. Saben que el país, la Provincia y el Pilar que se vienen no va a priorizar una importación antes que la oportunidad del crecimiento interno”, afirmó Achával. “Como dice Alberto, la Argentina que se viene va a cuidar a quienes producen. Queremos un país de gente que crea en el trabajo y en el desarrollo”.

