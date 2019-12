Los 11 concejales opositores, diez del curtismo y el progresista Federico Ferreyra votaron por la negativa al argumentar, entre otros puntos, el poco tiempo de estudio de los expedientes, y que no se haya efectuado una Audiencia Pública con representantes vecinales, colegiados y profesionales del distrito.

-Protección Patrimonial: rescatando la identidad del distrito y pensando en una ciudad con potencia cultural y turística. Se definen Macrozonas de Protección Patrimonial: C. Jardín, Villa Risso, Entorno de Lourdes, edificios de estaciones ferroviarias. Además, se estipula la formación de un catálogo de edificios y bienes protegidos. Se implementarán políticas específicas para conservar y potenciar estos espacios.

-No es un código permisivo en alturas al interior del barrio. La altura de cada zona se potencia frente a espacios verdes, vías, avenidas anchas, etc.

-Una densificación responsable en los corredores y avenidas principales. En los barrios sostenemos la vida cotidiana de comercios de cercanía, y edificios residenciales de baja altura (con una mixtura de usos que no es tan permisiva de industrias, edificios de viviendas y locales comerciales de gran tamaño).

Lo aprobaron esta mañana los concejales, a pesar de la negativa del Frente de Todos (Curto). Define las características de las edificaciones que se pueden realizar, qué tipo de usos y qué tamaño pueden tener las obras que se levantan en cada parcela de Tres de Febrero. La norma que databa de 1985 no se adecuada era una puerta abierta a la corrupción mediante el otorgamiento de excepciones de construcción.