Minutos después, ambulancias del SAME asistieron a los malheridos ladrones. Reinoso fue constatado óbito por los paramédicos, mientras que sus dos cómplices fueron trasladados graves a un nosocomio cercano.

El rápido accionar del Centro de Operaciones Municipales de San Martín permitió dar el alerta y tras un operativo cerrojo, los malvivientes no pudieron eludir a una camioneta policial que le hizo una encerrona en la intersección de Mar del Plata y Agüer.

Alejandro Reinoso, reconocido delincuente de Villa Lanzone, ex convicto recientemente liberado, murió hoy cuando escapaba junto a dos cómplices tras haberle robado la mochila y varias pertenencias a un estudiante.