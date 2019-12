Además, hubo una breve obra de teatro relacionada al hábitat, la vivienda y las dificultades desde el acceso cuando el Estado no está presente; disertación de profesionales; y stands informativos donde se mostró el trabajo realizado en estos primeros cuatro años de gobierno del intendente Leo Nardini.

La subsecretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Sabrina Sienra, comentó: “La idea es emprolijar la normativa que hoy tenemos vigente a nivel municipal en cuanto a la obtención de la escrituración social. Estrechar estos lazos con los distintos organismos nos hace facilitar la tramitación de esa escritura social, porque ciertos beneficios que el Municipio no puede dar, los podrá obtener a través de estos organismos, quienes nos ayudan a la hora de regularizar la situación. Uno puede tener la escritura de miles de maneras pero la situación actual y la vulnerabilidad que puede tener un vecino hace que sea muy complicado pagarle a un escribano para obtenerla. Entonces que exista el área de Regularización Dominial ayuda a las personas en esta situación de vulnerabilidad”.

El tercero de los acuerdos es con la Fundación del Banco Credicoop quienes tienen experiencia en créditos y finanzas desde la economía formal, con una perspectiva de cooperativismo y créditos no bancarios; y el otro con el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires quienes se suman a los convenios ya existentes con el Colegio de Agrimensores y con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.