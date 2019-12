Vidal destacó que durante su gestión también se alcanzó la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia de la Provincia, la presencia del SAME en 119 municipios, la red de aprendizaje de escuelas y el plan de enseñanza en Robótica en todos los jardines. Y detalló: “Hoy hay 131 edificios escolares nuevos y aún así no alcanza, hay que seguir trabajando”. Y agregó que durante estos últimos cuatro años más de un millón de adultos volvieron a la escuela para terminar sus estudios.

Sobre la deuda, la mandataria confirmó que al llegar a la gestión el pasivo era de 9300 millones de dólares. “Pero a medida que fueron pasando las semanas fuimos encontrando expedientes, facturas, deudas a proveedores, a organismos provinciales, al Banco Provincia, que nos revelaron que había una deuda no registrada que también teníamos que pagar y que era equivalente a 1800 millones de dólares. Es decir, que en total la deuda que encontramos en la provincia en diciembre de 2015 fue de 11200 millones de dólares. La deuda que vamos a dejar al 10 de diciembre de 2019 es de 11 mil millones de dólares”, puntualizó Vidal.