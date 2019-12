Tras el alerta activado por los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo, el gobierno de Morón envío al lugar al personal policial, agentes de Seguridad, Tránsito y una ambulancia del Same. Estos últimos trasladaron a la persona accidentada al Hospital Güemes, de Haedo, donde le realizaron los estudios correspondientes y se determinó que estaba fuera de peligro.

Las imágenes tomadas por los equipos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana dejan visualizar como, en principio, la camioneta accede al túnel por la mano incorrecta y consigue eludir a otros dos vehículos. Sin embargo, tras llegar a una curva, no pudo evitar arremeter contra la moto.