Una marca de esta gestión municipal, son las obras públicas descentralizadas. “Se eligió dignificar a los vecinos con estas obras que antes muchas veces se les negaba por diferentes razones. Pero eso es un tema del pasado. Mirando siempre para el futuro, tratamos de interconectar los barrios, y la gente ahora siente que no está olvidada y que no es en vano el pago del impuesto”, finalizó el intendente de Malvinas Argentinas.

