Cabe destacar que los clubes que recibieron estos elementos poseen reconocimiento municipal y no cuentan con instalaciones sanitarias. Las instituciones son Club La 15, Solares del Norte, Los Cachorros, Santa Teresa, El Renuevo, Galácticos, Pinazo, Sacachipas, Arsenal y El Rocío. A cada uno se le entregaron pelotas de fútbol y conos, más dos baños químicos para ser utilizados en sus predios.

