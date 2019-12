La nota fue enviada al Concejo Deliberante para que sea tomada por la Asamblea de Mayores Contribuyentes como un aporte al debate de la ordenanza Impositiva del año 2020, para no dar lugar a interpretaciones erróneas.

“Días atrás algunas versiones indicaban que el Municipio quería un aumento del 115%”, remarcaron desde la Comuna, y detallaron que “por ese motivo se presentó ante el Concejo esta nota aclaratoria que vuelve a destacar que las tasas no aumentarán nunca por encima de la inflación”.

“De esta manera, el Municipio mantiene su compromiso de no aumentar las tasas más allá de lo estrictamente necesario para mantener los servicios básicos y se compromete como siempre a realizar el mayor esfuerzo para lograr un equilibrio sin trasladar los costos totales a los vecinos, sabiendo que los ingresos de las familias no aumentan a la par de la suba de precios de los productos y servicios en general”, se aclara.