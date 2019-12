Por su parte, el coordinador del Programa VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto, indicó: “Es una alegría estar inaugurando este mural que ya es un bien de todos los vecinos y visitantes de Tigre. Habla de que hay seguir adelante, creciendo y que vamos a estar todos enlazados, apuntando a la inclusión y a menos discriminación que es lo que mata en relación al VIH”.

El VIH puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que sea una infección crónica y llevar una vida saludable.

“Agradezco al Municipio de Tigre y a Trenes Argentinos por darme esta posibilidad. Como artista y vecina de Tigre para mí es un privilegio enorme poder intervenir esta pared, sobre todo por donde está ubicada. Me voy llena de satisfacción y amor por todo el apoyo que recibí”, afirmó la artista.

La obra inaugurada lleva el nombre “Enlazados somos más fuertes”, y refleja a varias personas jugando a saltar la soga, integrando a niños, jóvenes y adultos como símbolo que a todos les puede pasar; y que todas las personas son iguales vivan o no con VIH. Autoridades municipales entregaron a la artista una placa distintiva por su compromiso y colaboración con la causa.