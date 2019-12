En tanto, Alejandra López, coordinadora de la Dirección de Desarrollo Humano y del área de Fortalecimiento Familiar del Municipio, agregó: “Es un momento histórico para estos grupos etarios, porque vemos con satisfacción que tantos niños como adolescentes han tomado la palabra, salido a las calles y se visibilizan en demanda de sus derechos. En generaciones anteriores esto no ocurría: se hablaba de los derechos, pero no se conocían. Hay una deuda histórica con la niñez y juventud a nivel mundial, hay mucho para hacer, y creo que los adultos debemos observar con alegría esta movida y acompañarla”. Explicó también que se realizaron talleres de respiración para evitar la violencia, los conflictos escolares, talleres sobre Bullying y Grooming y sobre educación sexual, que tienen una gran demanda de las escuelas.

