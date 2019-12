La reina del carnaval del 2019, Romina Ambrosio, destacó: “La verdad que es una noche fantástica, para que la gente no se la pierda. Es un evento gratuito y libre en el que se presenta la nueva canción, la nueva temática, y los nuevos trajes que están fantásticos. Las expectativas para 2020 están con todo, cada año se supera, y la gente cada vez más alegre compartiendo con nosotros”.

“Este año se obtuvo el primer premio en ballet en Gualeguay, así que cada año se superan los artistas, los pasantes, y este año desfilarán 350 vecinos. Estamos muy contentos porque esta es una comparsa que contiene, y aparte el carnaval de San Fernando -el espectáculo más grande- tiene más de 30 murgas de los distintos barrios nucleadas en su ‘Murgas en red’. Estoy muy contenta, porque he vi una muy buena presentación de mucha calidad”.

Como cada año, la escuela de samba Unión Sanfernandina presentó, ante un público que colmó las instalaciones del cuartel de los Bomberos de San Fernando, el tema musical “Nocte: Historias para no dormir” y los trajes que se utilizarán en el Gran Corso Familiar. El Municipio apoya esta iniciativa formada por vecinos e inspirada en comparsas como las de Gualeguaychú, Corrientes y Río de Janeiro.

En el nuevo cuartel de los Bomberos de San Fernando, se dieron cita cientos de vecinos para disfrutar el adelanto de la escuela de samba local. Pudieron escuchar a la batería que ejecutó el nuevo tema “Nocte: Historias para no dormir”, y parte de los trajes que se mostrarán en el próximo Gran Corso Familiar del año próximo. “Los vecinos esperan el carnaval en el que Unión Sanfernandina brinda contención, integración y un lugar de diversión, que es lo que queremos en San Fernando”, expresó el presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio.