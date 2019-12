Los tiempos cambian, y las instituciones no son ajenas a las opiniones de la sociedad. Este fin de semana,...

Advirtió que el container fue colocado en una playa donde se hacen maniobras con los trenes y recordó que en 2009 en ese sector, un tren se incrustó en una boletería. “Si ahora llega a pasar algo los responsables seríamos nosotros por no hacer nada”, indicó. Donde la empresa instaló un contenedor “no cumple con ninguna medida de higiene y seguridad”. Los delegados del sector presentaron a raíz de esto una denuncia a la una fiscalía de Morón.

Sobrero dijo que se trata de un reclamo “insólito”. “Las trabajadoras del servicio piden un vestuario como la gente, como el que tienen los hombres, y no como el que hizo la empresa, que colocó un container arriba de las vías”, dijo en una entrevista con “Radio con vos”.