Y la profesora de Decoración Artesanal de Tortas y Cotillón en Goma Eva, María Laura Ramírez, agregó: “Muchas de las alumnas vienen porque se sienten contenidas y se divierten, la pasamos bien, hacemos un montón de cosas y trabajamos todos los temas. La expo me parece genial, porque hay mucha gente que a veces no sabe todo lo que ofrecen los Talleres y esto es una gran vidriera para ello”.

María, del stand de Kokedama, explicó: “Tenemos una respuesta de la gente increíble, muchos preguntan sobre la técnica de Kokedama, porque no todos conocen estas plantas con la de la bola de musgo que forma la maceta. Explicamos cómo mantenerla, cómo se riega; cuáles son plantas de interior y exterior, y se dan consejos para su mantenimiento”.