El 2 de febrero de 2016, Katopodis se reunió con el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, por el impacto de las subas de los servicios públicos, y le exigió una tarifa social y una tarifa especial para pymes.

De esta manera, el Municipio obtuvo una medida cautelar luego de presentar ante la Justicia el reclamo de que ninguna autoridad puede imponer a los Municipios gastos que ellos mismos no hubiesen autorizado, ni privarlos del derecho de invertir sus recursos en la forma que dispongan sus poderes legalmente constituidos.

Durante 2019, la provincia de Buenos Aires suscribió distintos acuerdos con las distribuidoras eléctricas, en los cuales no participaron los municipios y que los obligan a pagar altas sumas.

El Municipio obtuvo una medida cautelar que impide a Edenor avanzar con el cobro de costos adicionales, que no fueron acordados con los Municipios y que deberían estar destinados a obras y servicios para los ciudadanos.