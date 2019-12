El Municipio informa que a partir del lunes 2 y hasta el 31 de diciembre inclusive, no se cobrará estacionamiento...

“Los pilarenses no van a olvidar que esta gestión es la que nos deja el cableado aéreo en Pilar; la que permitió la instalación de tosqueras y que hasta fue capaz de poner en remate las tierras de un lugar tan valioso como el Instituto Carlos Pellegrini. No lo van a olvidar porque cada uno de esos intentos fue un arrebato a la identidad de nuestro distrito. Nosotros tenemos la tranquilidad de que cada vez que eso ocurrió, levantamos la voz, defendimos a los pilarenses y exigimos explicaciones. Tenemos la tranquilidad de haber estado siempre del mismo lado: el de todos los pilarenses. Y en ese lugar vamos a seguir estando porque queremos un municipio de oportunidades, de respeto y desarrollo para su gente”.

“Levantamos la voz frente a cada injusticia. No nos callamos cuando vimos que en el Meisner se robaban la identidad de un recién nacido y exigimos una Emergencia Alimentaria en medio de una situación de pobreza que se profundizaba cada vez más”.

“Durante este tiempo consolidamos un proyecto político que siempre buscó representar los intereses de los pilarenses y de aquellos que necesitaban de un Estado presente. Lo hicimos cuando alertamos del endeudamiento a través del que Ducoté buscó hipotecar el futuro de nuestro distrito, poniendo algo tan sensible como el fondo de coparticipación Provincial de garantía. Lo hicimos caminando las escuelas y acompañando a todos esos padres, esas madres, alumnos y trabajadores de la educación que pedían que se declarara la Emergencia Educativa. Como cada uno de ellos, creemos que los chicos deben estudiar en lugares seguros y dignos, y por eso cuando Ducoté dijo que las escuelas estaban en condiciones de arrancar y se cayó el techo de la Escuela 25 o cuando llegó el invierno y nos encontramos con que los chicos tenían que ir a estudiar envueltos en frazadas; exigimos explicaciones”.